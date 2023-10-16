В Польше провалился инициированный властями референдум

В референдуме по ряду вопросов, организованном правящей коалицией в Польше одновременно с парламентскими выборами, приняли участие 40% избирателей.

Таким образом, результаты референдума носят рекомендательный характер.

Согласно опросам избирателей, проголосовавшим на референдуме, ответы на все вопросы были практически единогласными.

На вопрос о продаже госактивов иностранным компаниям, что может привести к потере контроля над стратегическими отраслями экономики, 97,5% высказались против. На вопрос о повышении пенсионного возраста 96% высказались против, о демонтаже забора на границе с Беларусью – 97,8% "против"; о приеме Польшей нелегальных мигрантов – 98,6% "против".

Избиратели на участках могли самостоятельно решать, брать или нет бланки для голосования на референдуме и на какие вопросы отвечать.