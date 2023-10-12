США обещают Израилю увеличение военной помощи

Послание госсекретаря США Энтони Блинкена по итогам его визита в Израиль было четким и недвусмысленным: США будут поддерживать его и дальше.

Блинкен рассказал о своем еврейском происхождении, о своем ужасе от нападений ХАМАС. По его словам, необходимо внести моральную ясность в осуждение жестокости ХАМАС, которую он, как и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, сравнивает с жестокостью группировки «Исламское государство», передает BBC.

Блинкен пообещал Израилю больше боеприпасов для укрепления его противовоздушной обороны. Он пообещал поддержку обеих партий в Конгрессе для увеличения военной помощи.

Однако в речи госсекретаря прозвучали и осторожные нотки. Блинкен заявил, что Израиль имеет право на самозащиту, но важно и то, как он его реализует. По его словам, демократические страны отличаются от террористов тем, что придерживаются иных стандартов и несут ответственность в случае их несоблюдения.

«Наша гуманность, ценность, которую мы придаем человеческой жизни и человеческому достоинству... это то, что делает нас теми, кто мы есть», — сказал он.

«Именно поэтому так важно принимать все возможные меры предосторожности, чтобы не причинить вреда гражданскому населению. И именно поэтому мы скорбим о гибели каждого невинного человека, гражданских лиц любой веры, любой национальности, которые были убиты», — отметил Блинкен.

Это явный отголосок вчерашнего призыва президента Байдена к Израилю следовать правилам ведения войны при бомбардировках Газы.

Нетаньяху бросил вызов своим соседям на Ближнем Востоке. По его словам, с ХАМАС следует поступить так же, как с ИГИЛ, и «извергнуть его из сообщества наций».

Руководство ХАМАС базируется в нескольких странах Персидского залива, в первую очередь в Катаре.