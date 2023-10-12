НАТО проведет учения по обращению с ядерным оружием

На следующей неделе НАТО проведет ежегодные учения Steadfast Noon по обращению с ядерным оружием на фоне последних угроз России по выходу из договора об испытании ядерного оружия. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на финальной пресс-конференции по результатам заседания министров обороны стран Альянса.

"Российская война в Украине является напоминанием о важной роли, которую ядерное оружие НАТО играет в сдерживании агрессии", – подчеркнул Столтенберг.

"На следующей неделе НАТО проведет свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. Это ключевое тренировочное мероприятие, которое проводится каждый октябрь. В этом году учения пройдут на территории Италии, Хорватии и Средиземного моря", – пояснил он.

По словам Столтенберга, учения станут возможностью показать эффективность и безопасность ядерного сдерживания Альянса.

"Это посылает четкий сигнал, что НАТО защищает всех союзников", – добавил генсек.

Накануне Йенс Столтенберг назвал безответственными угрозы Москвы отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний, и отметил, что изменений в развертывании российских ядерных сил не было.