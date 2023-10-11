На Тайване число заболевших лихорадкой денге превысило 15 тыс.

Число заболевших лихорадкой денге на Тайване с начала года достигло 15,6 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний острова.

Только за неделю с 3 по 10 октября было выявлено более 2,5 тыс. случаев заболевания. Число летальных исходов, согласно последним данным, составило 25. Наибольшее число случаев заболевания приходится на город Тайнань.

Отмечается, что нынешняя вспышка лихорадки денге на Тайване является крупнейшей за последние 8 лет. В 2015 году ей заразились около 43 тыс. жителей острова.

В ВОЗ ранее отмечали, что лихорадка денге может распространиться в Европе, США и некоторых районах Африки уже в этом десятилетии. Угроза возникла из-за глобального потепления, которое создает благоприятные условия для размножения комаров - переносчиков инфекции.

Заболевание уже давно является бедствием на большей части территории Азии и Латинской Америки, ежегодно от нее умирают почти 20 тыс. человек. С 2000 года уровень заболеваемости лихорадкой денге во всем мире вырос в восемь раз.