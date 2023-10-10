ОАЭ предупредили Сирию, чтобы она не вмешивалась в войну

Объединенные Арабские Эмираты предупредили Сирию, чтобы она не вмешивалась в войну Израиля с ХАМАС и не допускала атак на Израиль с сирийской территории, сообщает издание Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

По их словам, эмиратская сторона направила свои послания высокопоставленным сирийским чиновникам, а также проинформировала администрацию Байдена о контактах с сирийцами.

Один из представителей ОАЭ заявил, что не будет обсуждать частные дипломатические беседы. Представительство Сирии при ООН не ответило на просьбу о комментарии.

Некоторые страны, в том числе США, обеспокоены тем, что война может перекинуться на Ливан или Сирию и перерасти в региональный конфликт.

ОАЭ, которые в прошлом году нормализовали отношения с Сирией и пригласили президента страны Башара Асада посетить Абу-Даби, имеют большее влияние на сирийское правительство, чем большинство арабских стран региона, отмечает Axios.

Эмираты также поддерживают тесные отношения с Израилем после того, как в 2020 году страны подписали мирный договор в рамках соглашений, заключенных при посредничестве тогдашнего президента США Дональда Трампа.