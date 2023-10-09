Золото дорожает на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Мировые цены на золото поползли на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи Comex.

Котировки декабрьских контрактов на золото днем повысились на 1,1% – до $ 1865,1 за тройскую унцию, передает Интерфакс-Украина.

Боевики исламистской группировки ХАМАС убили 700 израильтян и похитили десятки других во время нападения на израильские города 7 октября. В ответ Израиль начал свою операцию: израильские воздушные удары поразили жилые кварталы, тоннели, мечеть и дома официальных лиц ХАМАС в Газе 8 октября.

Инвесторы ожидают, что геополитические риски в Израиле могут привести к росту спроса на золото и облигации США.