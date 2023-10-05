Зеленский: В случае паузы Россия будет готова к новой агрессии после 2028 года

Украина располагает информацией о том, что Кремль будет готов к новой агрессии после 2028 года, если получит возможность восстановить силы после неудач в Украине.

С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский на встрече лидеров Европейского политического сообщества в Гранаде.

"Россия сейчас рассматривает различные сценарии на следующие годы. Один из них особенно опасен. Если будет какая-то пауза в их агрессии против Украины, какая-то заморозка текущей ситуации – будет новый критический момент, 2028 год. Если России дать адаптироваться сейчас, к 2028 году Кремль будет способен восстановить тот военный потенциал, который Украина разрушила, и будет готов атаковать страны, которые в фокусе российской экспансии. В дополнение к Украине, это государства Балтии и страны, где присутствует российский контингент. Это четкая информация от нашей разведки. И мы прямо передаем ее вам", – заявил Зеленский.

Он отметил, что в Кремле сейчас хотели бы заморозить войну и извлечь уроки из своих ошибок, а дальше продолжить начатое.

"Помните, самый опасный враг тот, который действительно сделал выводы и на их основе подготовился к новому нападению. Москва четко очертила свои амбиции – захватить больше территорий для своей империи, не дать Европе быть пространством свободных функционирующих демократий, подорвать европейское единство. А война – ее основной инструмент для этого", – добавил президент Украины, приведя примеры, как Россия своим вмешательством пыталась удержать бывших членов СССР в своей орбите – в частности Молдову и Грузию.

Зеленский выразил мнение, что Европе необходим отдельный формат сотрудничества для стран, пострадавших от такого вмешательства России.

"Все эти страны нуждаются в экономической поддержке и гарантиях безопасности, чтобы Россия даже мысли не допускала снова нарушать их суверенитет. Нужен четкий сигнал, что у России нет шансов. А лучший способ нейтрализовать агрессора – нанести ему поражение в войне, сейчас, в Украине. У нас есть возможность нанести российской агрессии фундаментальное поражение. Вместе с вами мы уже сделали то, что многим казалось невозможным", – подчеркнул Зеленский.