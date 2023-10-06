Мировые цены на продовольствие в сентябре практически не изменились - ФАО

Мировые цены на продовольствие в сентябре по сравнению с августом практически не изменились, их индекс составил 121,5 пункта. Об этом сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Вместе с тем по сравнению с сентябрем прошлого года они были ниже на 10,7%, по сравнению с рекордом марта 2022 года - на 24%.

Индекс цен на зерновые по сравнению с августом вырос на 1%, но был на 14,6% ниже показателя сентября прошлого года. Главным фактором повышения стал рост мировых цен на фуражные зерновые, который составил 5,3%. В сентябре, после семи месяцев снижения, мировые цены на кукурузу выросли на 7%.

Мировые цены на пшеницу, напротив, продолжали снижаться - на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, чему способствовало наличие обширных запасов в России, пояснили эксперты.

Индекс цен на растительные масла в сентябре снизился на 3,9% по сравнению с августом. Его падение продолжается второй месяц подряд. Оно вызвано снижением мировых цен на пальмовое, подсолнечное, соевое и рапсовое масла.

Индекс цен на молочную продукцию в минувшем месяце уменьшился на 2,3%. Снижение идет девятый месяц подряд. В годовом выражении падение составило 23,9%. Цены снижаются, прежде всего, из-за "вялого импортного спроса по спотовым контрактам и по контрактам с короткими сроками поставок на фоне наличия значительных запасов в ведущих регионах-производителях", поясняется в обзоре.

Индекс цен на мясо в месячном выражении снизился на 1%. Эта динамика продолжается третий месяц подряд. По сравнению с сентябрем прошлого года цены снизились на 5%.

"Мировые цены на свинину упали под влиянием низкого импортного спроса со стороны основных стран-импортеров, особенно со стороны Китая, и на фоне значительного экспортного предложения в мире, - говорится в обзоре. - Мировые цены на мясо птицы также существенно снизились в связи со значительными объемами предложения со стороны ведущих мировых поставщиков, особенно Бразилии. Несмотря на наличие стабильного импортного спроса со стороны Китая и стран Ближнего Востока, хотя и более медленными темпами, но пятый месяц подряд продолжилось снижение мировых цен на баранину, что было обусловлено значительным объемом экспортных поставок из Австралии. Мировые цены на говядину, напротив, выросли даже на фоне высокого экспортного предложения со стороны Бразилии и Австралии".

Индекс цен на сахар в сентябре по сравнению с августом вырос на 9,8%. Рост продолжается второй месяц подряд, темпы роста достигли самого высокого значения с ноября 2010 года. "Этот скачок цен, главным образом, обусловлен ростом обеспокоенности в связи с сокращением предложения на мировых рынках в сезоне 2023-2024 годов, - поясняется в обзоре. - Такая тенденция связана с предварительными прогнозами, указывающими на снижение производства в ведущих странах-производителях сахара, прежде всего в Таиланде и Индии".

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.