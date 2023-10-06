Нобелевскую премию мира присудили правозащитнице из Ирана

Лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года стала правозащитница из Ирана Наргес Мохаммади, объявил Норвежский Нобелевский комитет в Осло.

Награда ей присуждена за борьбу против угнетения женщин в Иране и вклад в продвижение прав человека и свободы для всех.

Эта борьба стоила Мохаммади огромных личных потерь, отметил в своем заявлении Норвежский Нобелевский комитет: «Иранский режим арестовывал ее 13 раз, пять раз осуждал и приговор в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью». Присуждая премию Мохаммад, комитет напомнил о сотнях тысяч людей, которые в 2022 году«выступили против политики теократического режима, направленной на дискриминацию и угнетение женщин». И подчеркнул, что продвижение социальной справедливости, прав человека и демократии«является важной предпосылкой для прочного мира».

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года. По завещанию Альфреда Нобеля, ее должны получать те, «кто внес наиболее существенный вклад в сплочение наций, уничтожение рабства или снижение численности существующих армий и содействие проведению мирных конгрессов».

В 2022 году Нобелевскую премию мира присудили российскому правозащитному центру «Мемориал» (признан в России НКО-иноагентом и ликвидирован), украинскому «Центру гражданских свобод» и белорусскому адвокату Алесю Беляцкому, которые, подчеркнул Нобелевский комитет, «демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии».

Нобелевская неделя проходит в Стокгольме и Осло.