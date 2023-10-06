Последнее обновление: 06.10.2023 12:28

Первый энергоблок БелАЭС отключен на плановый ремонт

Первый энергоблок БелАЭС выведен в очередной планово-предупредительный ремонт, сообщает пресс-служба Минэнерго РБ.

«В рамках запланированных мероприятий на первом блоке БелАЭС будет выполнена частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива, осуществлена ревизия оборудования реакторной установки, турбогенератора, главных циркуляционных насосов и иного оборудования и технологических систем», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, будет осуществлен «контроль металла и диагностика сварных соединений оборудования».

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С момента его включения в объединенную энергосистему (3 ноября 2020 года) БелАЭС выработала около 20 млрд. кВтч электроэнергии.

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