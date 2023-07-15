Последнее обновление: 15.07.2023 09:40

Беларусь утвердила поправки в соглашение с РФ о кредите на строительство БелАЭС

Совмин Беларуси утвердил протокол о внесении изменений в соглашение с Россией по вопросам кредитования строительства Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Соответствующее постановление размещено на Национальном правовом интернет-портале республики.

"Утвердить протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции на территории Республики Беларусь от 25 ноября 2011 года, подписанный в городе Москве 2 марта 2023 года и городе Минске 3 марта 2023 года", - говорится в постановлении №459 от 13 июля 2023 года.

Изменения, утвержденные РФ еще в феврале, предполагают перенос начала погашения Беларусью российского кредита на строительство БелАЭС с 1 апреля 2023 года на 1 апреля 2024 года, а также осуществление платежей исключительно в российских рублях.

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