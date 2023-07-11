Второй энергоблок БелАЭС включен в сеть

Второй энергоблок Белорусской атомной электростанции был включен в сеть в понедельник вечером, сообщила пресс-служба Минэнерго РБ.

«…включен в сеть после успешного завершения плановых испытаний режимов расхолаживания реактора в рамках программы опытно-промышленной эксплуатации. Идет поэтапный набор мощности реактора», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что далее на втором энергоблоке будут проводиться «динамические испытания на различных уровнях мощности с разгрузкой энергоблока, в том числе до нулевого уровня, с последующей оценкой характеристик оборудования перед его комплексным опробованием на проектной мощности».

Минэнерго рассчитывает запустить второй блок в промышленную эксплуатацию до конца текущего года.