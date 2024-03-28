Последнее обновление: 28.03.2024 15:47

РФ увеличила импорт топлива из Беларуси из-за риска дефицита после атак на НПЗ

Россия увеличила импорт топлива из Беларуси в марте, чтобы преодолеть риск дефицита на своем внутреннем рынке, который возник из-за ремонтов на российских НПЗ после атак дронов, сообщает Reuters со ссылкой на источники в области промышленности и торговли.

Обычно Россия является экспортером топлива на международные рынки, но сбой работы российских нефтеперерабатывающих заводов заставил нефтекомпании начать импортировать топливо.

Обычно Россия импортирует очень мало топлива из Беларуси. В этом году она увеличила импорт бензина, и в первой половине марта он достиг почти 3 тысяч тонн. В феврале РФ импортировала 590 тонн, а в январе поставок из Беларуси не было.

Два источника в отрасли сообщили, что между правительствами и нефтяными компаниями происходят обсуждения относительно дальнейшего импорта. Один из них сказал, что переговоры были сложными, поскольку Беларусь ставит приоритетом экспорт своего топлива на международные рынки.

Сколько нужно России, будет зависеть от сроков ремонта нефтеперерабатывающих заводов, сообщил еще один источник.

Кроме того, российские нефтекомпании могут увеличить поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в обмен на дополнительные нефтепродукты для поставок в Россию.

Правительство России с 1 марта на полгода запретило экспорт бензина и увеличило норматив продажи дизельного топлива на бирже до 16%. Такие меры хотят принять для борьбы с ростом цен на топливо.

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