Последнее обновление: 19.10.2023 19:22

Лукашенко одобрил поправки в соглашение с РФ на случай отключения БелАЭС

Лукашенко указом одобрил проект протокола о внесении поправок в межправительственное соглашение Беларуси и России о некоторых мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем Беларуси и России.

«Проектом протокола закрепляются обязательства сторон по обеспечению баланса активной мощности в случае отключения блока Белорусской АЭС», - говорится в официальном комментарии к указу.

Проект протокола одобрен в качестве основы для переговоров. На их проведение и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено правительство.

Ранее по теме


<Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование