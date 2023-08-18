Лукашенко приказал отозвать премьера из отпуска из-за проблем перед новым учебным годом

Лукашенко потребовал отозвать из отпуска премьера Романа Головченко из-за проблем с подготовкой к новому учебному году.

В ходе сегодняшнего совещания Лукашенко не принял «бойкие отчеты» министра образования и вице-премьера РБ.

В результате, правительство не позднее 25 августа должно провести заседание с детальным рассмотрением и разбором всех проблемных вопросов в сфере образования, а в первых числах сентября «все ответственные лица должны будут отчитаться у Лукашенко об устранении всех выявленных недостатков».

Администрации поручено весь процесс взять на жесткий контроль с повсеместным выездом в школы и в целом учреждения образования, для оценки реальной ситуации на местах.

В перечне проблем Лукашенко прокомментировал ситуацию с загруженностью школ и взвешенно подходить к вопросу об их строительстве. По его словам, в новых микрорайонах Минска учреждения образования переполнены, а в центре - не загружены.

"Если мы подвозим из Минского района в Минск детей, надо исходить из того не где у нас ближе школа, а где они у нас недозагружены", - сказал Лукашенко, потребовав сбалансировать ситуацию с загруженностью школ и взвешенно подходить к вопросу об их строительстве, учитывая наличие свободных мест в других учреждениях, особенно в крупных городах.

Еще одной проблемой Лукашенко назвал проблему организации питания и безопасных условий пребывания детей в детских садах и школах.

«Выполняются ли поручения по поднятым вопросам? Особое внимание обращаю на питание. Это очень важно. Ненормально, когда можно возле каждой школы держать еще свиноферму для того, чтобы поросят кормить отходами продуктов питания. Это, если хотите, и нравственная проблема - выбрасывать пищу стало модным в нашем обществе. В целом можем ли мы с уверенностью сказать, что каждый ребенок будет обеспечен всем необходимым для занятий в школе, особенно если он растет в многодетной или малообеспеченной семье?" - спросил Лукашенко.