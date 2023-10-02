Последнее обновление: 02.10.2023 12:51

Украина подтвердила удар по авиазаводу в Смоленской области

Главное управление разведки министерства обороны Украины (ГУР) подтвердило удар дронами по Смоленскому авиазаводу, на котором производят, в частности, ракеты Х-59.

«1 октября 2023 года в результате удара по Смоленскому авиационному заводу нарушен процесс производства ракет Х-59 различных модификаций. Согласно подтвержденным данным, три из четырех дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия государства-агрессора», - сообщает ГУР.

В воскресенье российское минобороны объявило о перехвате пяти беспилотников самолетного типа над Смоленской областью. Как заявили власти региона, все дроны были успешно подавлены средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы, жертв и разрушений в результате атаки, по их заверениям, не было.

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