Последнее обновление: 05.10.2023 16:41

Apple выпустила обновление для iOS 17, которое исправляет перегрев

Категории: США Apple

Apple выпустила обновление программного обеспечения для решения проблемы перегрева в iPhone 15 Pro. Об этом сообщает Bloomberg.

Обновление под названием iOS 17.0.3 содержит исправление ошибок, обновление безопасности и устраняет проблему, которая может привести к перегреву устройства. Обновление также доступно для более старых моделей iPhone и iPad. Предварительно владельцы iPhone 15 Pro заявляли о чрезмерном нагреве устройства, при этом Apple указала на причину таких проблем – плохой код в приложениях, включая Uber, Instagram и игру Asphalt 9.

Компания заявила, что обновление не повлияет на скорость работы нового чипа A17 Pro.

Ранее по теме


<Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование