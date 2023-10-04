ЕС приветствует ратификацию Арменией Римского статута МУС и призывает всех последовать ее примеру.

"Каждое присоединение к Римскому статуту приближает международное сообщество к всеобщему участию и укрепляет общую решимость положить конец безнаказанности и способствовать развитию культуры ответственности", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Страны, ратифицировавшие Римский статут, де-юре обязаны в случае приезда Владимира Путина передать его в руки Международного уголовного суда, который в марте выдал ордер на его арест.

После решения парламента Армении в Кремле заявили, что у Москвы появились "дополнительные вопросы" к руководству страны.