Дипломаты ЕС проигнорировали организованную властями РБ пропагандистскую поездку к детям Донбасса

Дипломаты ЕС отказались от поездки к украинским детям, которых привезли в Беларусь из временно оккупированных Россией украинских территорий. Об этом говорится в заявлении представительства Евросоюза в Беларуси.

«Евросоюз и его государства-члены не присоединятся к визиту к украинским детям в Новополоцк 4 октября, организованному МИД Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

В представительстве ЕС отметили, что в Евросоюзе не раз выражали глубокую обеспокоенность обстоятельствами, при которых украинских детей привозят в Беларусь.

«В этом контексте мы сожалеем, что посольство Украины, которое является наиболее заинтересованной стороной, поскольку дело касается граждан Украины, не было приглашено ни на брифинг по этому вопросу, ни в поездку в Новополоцк», - заявили в представительстве.