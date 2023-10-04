ЕС может пересмотреть отношения с Баку в случае ухудшения ситуации в Карабахе

Европейский Союз рассматривает возможность сократить финансовую помощь Азербайджану и даже ввести санкции против его отдельных должностных лиц, если ситуация в Нагорном Карабахе после восстановления над ним контроля со стороны Баку ухудшится. Об этом пишет агентство Reuters.

Европейская служба внешних действий – внешнеполитический орган ЕС – подготовила документ с предложениями мер для государств-членов, которые те могут принять в ответ на нарушения прав человека в Карабахе, если таковые будут.

Среди прочего, документ предлагает ЕС пересматривать отношения с Азербайджаном "на основе постепенного подхода", а в случае "серьезных нарушений прав человека могут быть предусмотрены ограничительные меры против лиц, ответственных за такие нарушения".

Также внешнеполитическая служба ЕС предлагает рассмотреть "политические и экономические меры для дальнейшей поддержки демократически избранной власти Армении, в частности в сфере безопасности и устойчивости, а также продолжения демократических реформ".

Баку опубликовал программу реинтеграции Карабаха, который покинули большинство жителей

Собеседник Reuters из страны, более жестко настроенной в отношении Азербайджана, на условиях анонимности сказал, что документ "отражает баланс различных позиций стран-членов: мы хотим больше, а другие не хотят вообще ничего".

Франция, Германия и Нидерланды – среди тех членов Евросоюза, кто настаивает на решительных сигналах неодобрения действий Баку, тогда как другие, такие как Австрия и Венгрия, придерживаются противоположной позиции.

После однодневной военной операции Баку Нагорный Карабах покинули более 100 тысяч армян. Считалось, что в последние годы в Карабахе осталось около 120 тысяч жителей, но похоже, что реальная цифра на момент последних событий была существенно меньше.