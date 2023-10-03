Польша и Чехия введут временный погранконтроль на границе со Словакией

Польша вводит временный пограничный контроль на границе со Словакией на следующие 10 дней, и вероятно, что он будет продлен и в дальнейшем.

Об этом объявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, сообщает RMF FM.

"С полуночи мы восстанавливаем временный пограничный контроль на границе со Словакией. Он будет введен на 10 дней, но велика вероятность его продления", – заявил министр.

Это решение он объяснил тем, что по сравнению с прошлым годом нелегальная миграция и количество выявленных мигрантов в Словакии выросло почти на тысячу процентов.

После восстановления контроля на границе будут проверять транспортные средства, которые будут въезжать в Польшу из Словакии.

Он отметил, что о решении проинформировали МВД Словакии, Германии, Австрии и Чехии, а также Еврокомиссию.

В свою очередь Чехия со среды также вводит контроль на границе со Словакией из-за увеличения количества нелегальных мигрантов.

"С полуночи вводим выборочные проверки на границе со Словакией. Мы координируем меры с Польшей, которая вводит подобный контроль, Словакией и другими соседними странами", – заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Количество нелегальных мигрантов в ЕС снова начинает расти, пояснил глава чешского правительства.

"Мы не воспринимаем это легкомысленно и быстро реагируем на ситуацию. Благодаря проверкам мы сможем еще лучше обеспечить безопасность наших граждан. Мы активно боремся прежде всего с торговцами людьми", – добавил Фиала.