Последнее обновление: 03.10.2023 10:28

ВОЗ рекомендует новую вакцину от малярии

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала к использованию новую вакцину от малярии.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и получила название R21. Она недорогая и может производиться массово.

Ключевое отличие вакцины от предыдущей — возможность недорогого производства в крупных масштабах.

Малярия убивает сотни тысяч человек в год — в основном младенцев и маленьких детей — и является одной из крупнейших проблем человечества. У ученых ушло более столетия для разработки эффективных вакцин против этого заболевания.



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