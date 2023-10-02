Азербайджан раскрыл детали плана по интеграции армянского населения Карабаха

Администрация президента Азербайджана раскрыла детали плана по интеграции армянского населения Карабаха.

Согласно информации, для управления на территории откроют представительства президента Азербайджана, жители могут быть привлечены их работе. На основе выборов сформируют муниципалитеты.

Кроме того, в Карабахе введут в обращение азербайджанскую национальную валюту (манат), заработают налоговые, таможенные льготы, льготные кредиты и другие меры поддержки.

На жителей региона распространятся система оплаты труда и социальных выплат.

Им гарантируют право на свободу вероисповедания, сохранение культуры, использование армянского языка.