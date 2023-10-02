Последнее обновление: 02.10.2023 18:00

В Киеве впервые проходит встреча министров иностранных дел ЕС

Саммит глав европейских внешнеполитических ведомств впервые в истории проходит за пределами Евросоюза — дипломаты сегодня съехались в Киев. Верховный представитель ЕС по международным вопросам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал встречу в Украине "исторической".

"Мы проводим историческую встречу министров иностранных дел ЕС здесь, в Украине, стране-кандидате и будущем члене ЕС. Мы здесь, чтобы выразить нашу солидарность и поддержку украинскому народу", - написал Боррель в соцсети X (бывший Twitter).

По словам главы европейской дипломатии, на саммите, в частности, будут обсуждать мирный план Киева, поддержку Украины на международной арене и подготовку саммита по урегулированию вооруженного конфликта.

Боррель находится в Украине уже несколько дней, ранее он посетил Одессу и встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, а также министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Рустемом Умеровым.



<Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование