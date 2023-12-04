ЕАБР: Инфляция повлияла на рост зарплат в Беларуси

Аналитики ЕАБР, комментируя данные Белстата о заработной плате в Беларуси в октябре, указывают, что причиной замедления роста зарплаты до 15,9% в годовом выражении с 16,1% в сентябре является ускорение инфляции.

«В Беларуси сохраняются высокие темпы роста заработной платы: ее рост составил на 15,9% г/г в октябре после 16,1% г/г в сентябре. Незначительное изменение реального показателя связано с ускорением инфляции», - говорится в еженедельном комментарии ЕАБР .

«При этом рост номинальной заработной платы ускорился, достигнув уровня 20,2% г/г в октябре по сравнению с 18% в сентябре. В целом за январь-октябрь заработная плата выросла в реальном выражении на 10,7% г/г», - также сказано в комментарии.