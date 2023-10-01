На выборах в Словакии побеждает антиукраинская партия

На выборах в Словакии, по предварительным результатам после обработки более 99% протоколов, победу одержала антиукраинская партия Smer-SD экс-премьера Роберта Фицо, набравшая 23,29% голосов.

На втором месте оказалась "Прогрессивная Словакия", близкая к действующему президенту Зузане Чапутовой, с 17,07%.

На третьем месте партия "Голос" экс-премьера Петера Пеллегрини с 14,96%. Эта партия может вступить в коалицию как с прозападными, так и пророссийскими силами. Блок OL'aNO+ экс-премьера Игоря Матовича набрал 9,01%. Партия SaS получила 6,22%, Христианско-демократическое движение – 6,9%.

Ультраправая партия "Республика" предварительно получает 4,79% и не проходит в парламент. Однако Словацкая национальная партия бывшего спикера Андрея Данко, также известная антиукраинскими настроениями, все же преодолела проходной барьер с 5,67%.

С такими результатами распределение мандатов может выглядеть следующим образом: партия Фицо – 42, "Прогрессивная Словакия" – 31, "Голос" Пеллегрини – 27, блок Матовича – 16, христианские демократы – 13, SaS – 11, Словацкая национальная партия – 10.

Голосование на досрочных выборах в Словакии проходило в субботу 30 июня.