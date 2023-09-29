Финляндия вводит проверки на границе с Норвегией, чтобы не пускать российские авто

Финляндия ввела круглосуточные проверки на границе с Норвегией, чтобы предотвратить въезд российских автомобилей на свою территорию.

Норвежские и финские таможенники подтвердили, что были задействованы дополнительные ресурсы для предотвращения пересечения границы автомобилями с российскими номерами, сообщают европейские СМИ.

Этот шаг был предпринят в связи с тем, что северный финский город Няатаме стал известным пунктом въезда в Финляндию для россиян, путешествующих через северо-восток Норвегии.

Хотя ЕС в значительной степени удалось обеспечить соблюдение запрета на въезд автомобилей с российской регистрацией, они все еще въезжают на территорию блока через самый северный в Европе пограничный пункт пропуска в Сторскогу. Оттуда российские автомобили могут продолжать движение в Финляндию.

Финляндия имеет шесть пунктов пересечения границы с Норвегией на севере, крупнейший из которых – Нейден (Няатяме). Ранее таможенники присутствовали только днем, а выборочные проверки проводились вечером и ночью. Сейчас граница охраняется круглосуточно.