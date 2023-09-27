Генсек НАТО: Наступление Украины пока никак не повлияло на цели Путина в войне

Генсек НАТО Столтенберг положительно оценил устойчивый прогресс украинского контрнаступления, но отметил, что цели России в войне против Украины не изменились.

Об этом он заявил после встречи с премьером Латвии Эвикой Силиней.

"Генеральный секретарь приветствовал устойчивый прогресс украинского контрнаступления, в котором украинские войска прорвали первую линию обороны России и сейчас наносят значительный ущерб российскому Черноморскому флоту", – говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

Вместе с тем он отметил, что "мы не видим никаких признаков того, что цели Путина изменились", а агрессивная война России против Украины остается самой большой угрозой нашей безопасности за последние десятилетия.

Учитывая это, он приветствовал значительные взносы членов НАТО, которые усиливают способность Украины оттеснить российские войска, а также прибытие первых американских танков Abrams в Украину.