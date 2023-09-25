Россия ударила сверхзвуковыми «Ониксами» по Одессе

В ночь на понедельник Одесскую область атаковали 19 ударных дронов и две сверхзвуковые ракеты «Оникс», сообщают Воздушны силы ВС Украины.

Кроме того, по разным областям Украины со сложными траекториями движения были запущены 12 «Калибров».

Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. Силы обороны юга заявили, что «Ониксы» разрушили зернохранилища. В Одессе существенные повреждения получил Морвокзал. В здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не работает, вспыхнул пожар. Её потушили.

«Отель на морском вокзале в Одессе был знаковым и ярким памятником для каждого, кто хоть раз бывал в нашем городе. Сегодня же Россия его уничтожила», — заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, также частично разрушены складское помещение и частный дом в Одесском районе.

Воздушные силы ВСУ в своем отчете сообщили, что удары по Украине в ночь на понедельник наносились дронами типа Shahed, противокорабельными двумя противокорабельными ракетами П-800 «Оникс» (из района Севастополя) и 12 крылатыми ракетами «Калибр» (с малого ракетного корабля и подводной лодки из акватории Черного моря).

«Всего во время ночной атаки зафиксировано 33 средства воздушного нападения», — сказано в сообщении. Сбить удалось 11 «Калибров» (девять над Одесской областью) и все 19 дронов. «Ониксы» сбить не удалось.