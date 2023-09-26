Последнее обновление: 26.09.2023 09:37

Воздушные силы Украины уничтожили 26 запущенных РФ "шахедов"

Воздушные силы ВС Украины минувшей ночью уничтожили 26 из 38 запущенных РФ "шахедов", говорится в сообщении Воздуных сил.

«Противник запустил их с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - рф и мыс Чауда - Крым). По маршруту следования БПЛА работала ударная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. 26 дронов-камикадзе в результате боевой работы были уничтожены», - говорится в сообщении.

Удар был направлен на зерновую и припортовую инфраструктуру Одесской области. В Измаильском районе повреждены здание пункта пропуска, складские помещения и около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Под удар также попала паромная переправа Орловка-Исакча между Украиной и Румынией.

Во время ночной атаки ВС РФ на Одесскую область пострадали два человека.

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