В соцсети Х выключили функцию жалоб на дезинформацию о выборах

Социальная сеть X (Twitter) отключила возможность подачи жалобы на сообщения в сети, содержащие дезинформацию о выборах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на организацию Reset.Tech Australia. Отмечается, что соцсеть X на прошлой неделе удалила категорию "политика" из своего выпадающего меню во всех юрисдикциях, кроме Европейского Союза.

Функция, позволяющая пользователям сообщать о публикациях, которые, по их мнению, дезинформируют о выборах, появилась в сети в 2022 году.

Возможность подачи жалобы на сообщение с содержанием политической дезинформации пропала менее чем за три недели до проведения в Австралии первого за четверть века референдума о создании консультативно-совещательного органа коренных народов при парламенте и за 14 месяцев до президентских выборов в США.

"Было бы полезно понять, почему Х, похоже, отступили от своих обязательств по преодолению дезинформации, которая привела к реальной политической нестабильности в США, особенно в преддверии "горячего года" выборов во всем мире", - заявил Элис Докинз, исполнительный директор Reset.Tech Australia.