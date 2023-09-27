Поправки в бюджет США предусматривают 6 млрд долларов на поддержку Украины

В проекте о дополнительном финансировании для правительства США заложили более 6 млрд долларов на поддержку Украины, из которых большая часть суммы – на военную поддержку, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Маркарова прокомментировала проект краткосрочной бюджетной резолюции, обсуждение которой начинает Сенат и которая призвана предотвратить остановку работы федерального правительства США, так называемый шатдаун, на фоне споров вокруг бюджетного законодательства в Конгрессе. Этот проект должен профинансировать работу правительства США на следующие 45 дней, в течение которых надеются достичь компромисса по бюджету на 2024 фискальный год.

"Внесенный законопроект о непрерывных ассигнованиях на 2024 год предусматривает выделение 6,152 млрд долларов на дополнительную помощь Украине, в частности: 4,499 млрд долларов на оборонные расходы, 1,650 млрд – экономическая поддержка, в том числе прямая бюджетная", – отметила посол.

Оксана Маркарова отметила, что пока это только проект и в последующие дни в Конгрессе будут продолжаться активные дискуссии.

Посол также разъяснила разницу между упоминавшимся ранее запросом Белого дома к Конгрессу о дополнительных 24 млрд долларов на поддержку Украины и суммой в данном проекте.

"24 млрд для Украины – это предложение администрации США на квартал (первый финансового 2024-го года, то есть последний календарный квартал 2023 года). Сейчас рассматривается резолюция на 45 дней, потому что нет договоренности относительно американского бюджета на квартал и на год. Соответственно, Сенат предложил временную резолюцию на 45 дней во избежание остановки финансирования федерального правительства", – детализировала Маркарова.