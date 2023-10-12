Украина получила $1,15 млрд грантовых средств от США

В государственный бюджет Украины поступил грант на $1,15 млрд. от Соединенных Штатов через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка, сообщило Министерство финансов Украины.

Привлеченное финансирование направляется на возмещение расходов госбюджета, в частности на выплаты по отдельным программам государственной социальной помощи (ВПО, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям, выплаты жилищно-коммунальных субсидий), выплаты сотрудникам ГСЧС и на оплату труда работников государственных органов и педагогических учреждений.

Полученные средства являются частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

В 2023 году Украина получила уже 10,9 млрд прямой бюджетной поддержки от США в форме грантов.

"Чрезвычайно благодарны Правительству США за солидарность и беспрецедентную поддержку Украины. С начала полномасштабной войны в госбюджет Украины уже поступило 22,9 млрд долларов США от Соединенных Штатов", – заявил министр финансов Сергей Марченко.