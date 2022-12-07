Последнее обновление: 07.12.2022 18:37

США утвердили в оборонном бюджете дополнительные $800 млн для Украины

Американские законодатели согласились предоставить Украине не менее 800 миллионов долларов в качестве дополнительной помощи в области безопасности в следующем году.

Как сообщает Reuters, закон о полномочиях в области национальной обороны на 2023 финансовый год, или NDAA, санкционирует дополнительные расходы на Инициативу содействия безопасности Украины.

Компромиссный вариант NDAA, обязательного для прохождения законопроекта, определяющего политику Пентагона, стал результатом многомесячных переговоров между республиканцами и демократами в Сенате и Палате представителей.

В целом законопроект санкционирует расходы на оборону на 45 миллиардов долларов больше, чем просил Байден, поскольку участники переговоров в Конгрессе стремились учесть последствия глобальной инфляции и предоставить дополнительную помощь в обеспечении безопасности Украины.

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