Германия установит стационарные пункты пропуска на границах

Немецкие власти собираются установить стационарные контрольно-пропускные пункты (КПП) в целях борьбы с контрабандой людей на своих границах, сообщает dpa.

По ее словам, подготовка к открытию пограничных КПП идет в тесном взаимодействии с соседними государствами. Она ожидает, что после того, как Чехия выразила готовность сотрудничать с немецкой федеральной полицией, на это пойдет и Польша, заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

"Мы впервые готовимся к открытию стационарных пограничных КПП. Речь идет о введении дополнительного контроля. Мы посмотрим, что это даст", – отметила Фезер.

Она добавила, что в этих пунктах пропуска нужна такая численность персонала, которая позволила бы избежать очередей, и люди не начали переходить границы в других местах.

"Если нам удастся поймать контрабандистов, это очень поможет, потому что у нас сейчас создается впечатление, что каждый четвертый или пятый пробирается в Германию с помощью контрабандистов", – заявила Фезер.

Вместе с тем, министр считает недостаточным введение стационарных пограничных КПП, поскольку, говорит она, эффективными и действенными будут лишь общеевропейские решения, а именно – погранконтроль на внешних границах ЕС, а не на внутренних.

В свою очередь пограничная служба Польши ввела постоянные и специальные проверки автобусов и других транспортных средств, которые могут перевозить нелегальных мигрантов на польско-словацкой границе.