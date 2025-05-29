Китай запустил в космос новый спутник дистанционного зондирования Земли

Китайская ракета-носитель Чанчжэн-4Б (Long March-4B), стартовавшая в четверг в 12:12 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, успешно вывела на заданную орбиту новый спутник "Шицзянь-26".

Космический аппарат в основном будет использоваться в области исследований национальных земельных ресурсов, управления окружающей средой и других областях, предоставляя информационные услуги для поддержки развития национальной экономики, сообщает Синьхуа.

Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" данный полет стал 579-м по счету.