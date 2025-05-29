Apple планирует провести масштабный ребрендинг

Компания Apple собирается провести масштабный ребрендинг, в рамках которого будет переименована вся линейка операционных систем. Теперь в их названии будет указан год выпуска.

Как сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман, это значит, что после iOS 18 выйдет не iOS 19, а сразу iOS 26.

Согласно информации, Apple откажется от привычной системы нумерации, чтобы унифицировать названия своих платформ. После iOS 18 в сентябре 2025 года выйдет сразу iOS 26. Та же логика будет применена ко всем другим системам: появятся iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26.

Эксперты пояснили, что этот шаг позволит сделать названия операционных систем более понятными для пользователей. Сейчас версии идут с различными номерами, потому что они запускались в разное время — например, iOS 18, macOS 15 и visionOS 2.

Apple представит новую стратегию на конференции разработчиков WWDC 2025 9 июня.

Вместе с изменением названий ожидается и редизайн интерфейсов во всех системах Apple. Внутри компании обновление получило кодовое название Solarium. Оно охватывает tvOS, watchOS и visionOS.

Отмечается, что новые операционные системы будут носить название в честь следующего календарного года. Именно поэтому, в 2025 году ожидается iOS 26, а в 2027-м выйдут версии с маркировкой 27. Марк Гурман напомнил, что ранее Apple уже экспериментировала с подобным форматом в своих программных пакетах iWork и iLife. Так, в 2007 году появились iWork ’08 и iLife ’08. За ними последовал iLife ’11, который вышел в 2010 году.

Кроме того, в этом году компания планирует приблизить по функционалу iPad к Mac, сделав планшет более удобным для работы. Также разработчики смогут интегрировать свои модели ИИ в экосистему Apple с помощью платформы Apple Intelligence. На WWDC25 также представят перевод в реальном времени для AirPods и Siri, управление прокруткой взглядом в Vision Pro, ИИ-решения для здоровья, новую клавиатуру для арабского языка.