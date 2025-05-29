В Литве впервые разместили самолеты НАТО для дальней разведки

В Литву прибыл последний самолет AWACS запланированной партии из четырех аналогичных самолетов для дальней разведки. Об этом сообщили Вооруженные силы Литвы

Подобная система НАТО размещена в стране впервые.

Самолеты AWACS (от англ. Airborne Warning and Control System, система дальнего радиолокационного обнаружения и управления) будут дислоцированы на литовской базе Военно-воздушных сил в городе Шяуляй.

Предыдущие три самолета прибыли в Литву 23 апреля.

Как отмечают литовские военные, самолеты системы AWACS играют ключевую роль в мониторинге воздушного пространства, тактическом управлении и быстром реагировании на угрозы.

Они способны обнаруживать цели на больших расстояниях, координировать воздушные операции и передавать информацию как воздушным, так и наземным подразделениям.

Размещение этих самолетов позволяет НАТО оперативно реагировать на изменение ситуации с безопасностью и усилить коллективную оборону в регионе.

О планах временно разместить самолеты AWACS в Литве НАТО сообщало в 2023 году.