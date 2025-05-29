США запускают серийное производство модернизированной мощной ядерной авиабомбы

Соединенные Штаты в июле начнут полномасштабное производство модернизированный ядерной авиабомбы В61 в версии 61-13 для оснащения стратегической авиации. Об этом сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA).

Мощность В61-13 достигает 360 килотонн. Это одна из самых мощных боеголовок в ядерном арсенале США.

В мае министр энергетики США Крис Райт сообщил, что NNSA завершило сборку первой серийной авиабомбы B61-13, последней модификации семейства ядерного оружия B61.

"Модернизация ядерного арсенала Америки имеет важное значение для реализации программы президента (Дональда) Трампа - "Мир через силу", - сказал Райт.

NNSA отмечало, что авиабомбы B61-13 "предоставляют президенту США дополнительные возможности для поражения более сложных и крупных военных целей".

Стоимость каждой такой бомбы оценивается примерно в $30 млн. Работы по модификации боеголовок проводятся в шести центрах NNSA, окончательная сборка авиабомб осуществляется на предприятии Pantex Plant в городе Амарилло, штат Техас.

В модифицированной версии заменен плутониевый сердечник боевой части, а авиабомба оснащена новым хвостовым оперением, которое делает ее управляемой и более точной, что позволяет не спускать её с парашютом, а сбрасывать заряд с самолёта, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.

Этими ядерными авиабомбами весом более 320 кг планируется оснащать стратегические бомбардировщики B-2 и разрабатываемые B-21. Они будут храниться на территории США.

По словам американских военных, производство авиабомб B61-13 не приведет к увеличению общего количества ядерных авиабомб в американском арсенале, лишь будут заменены старые варианты.

Как отмечают эксперты Федерации американских ученых, поскольку фактическое количество целей, требующих применения такой мощной ядерной авиабомбы невелико, то вполне вероятно, что количество произведенных B61-13 будет весьма ограничено - порядка 50 единицами.