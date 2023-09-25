Франция выводит войска из Нигера

Французское правительство после длительных попыток сохранить присутствие в Нигере после военного переворота все же приняло решение отозвать из страны своих дипломатов и вывести военных, пишут французские СМИ.

"Франция решила отозвать своего посла. В последующие часы наш посол и несколько дипломатов вернутся во Францию", – объявил президент Макрон в воскресенье.

"Мы завершаем военное сотрудничество с Нигером. Развернутые там военные также вернутся до конца года", – добавил Макрон, отметив, что считает французскую операцию "Бархан" в Сахеле успешной.

Хунта, пришедшая к власти в Нигере, назвала заявления Макрона "историческим моментом" и "шагом к суверенитету".

Остаётся вопрос по поводу того, как французские дипломаты и военные будут покидать страну, поскольку агентство по безопасности воздушного движения в Африке и Мадагаскаре (ASECNA) объявило, что новые де-факто власти в Нигере закрыли воздушное пространство для французских самолётов.

Макрон в своих комментариях упомянул, что Париж будет вести переговоры с путчистами, "потому что хочет, чтобы все это произошло мирно".

В Нигере находятся около 1500 французских военных в рамках контингента для борьбы с джихадистами в Сахеле.