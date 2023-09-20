Последнее обновление: 20.09.2023 11:46

Воздушные силы Украины минувшей ночью уничтожили 17 вражеских "шахедов"

Силы обороны Украины в ночь на 20 сентября уничтожили 17 из 24 вражеских ударных дронов “Shahed-136/131”, запущенных российскими войсками.

«Всего зафиксированы пуски нескольких групп ударных БпЛА (по предварительным данным около 24) с юго-восточного и северного направлений. В результате боевой работы 17 “шахедов” уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей”, - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Для отражения атаки применены зенитные ракетные войска, истребительная авиация Воздушных Сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства поражения.

Во время ночной вражеской атаки БПЛА зафиксировано попадание в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области.

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