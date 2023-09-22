Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины в ЕС

Еврокомиссия готовится рекомендовать начать переговоры с Украиной о ее членстве в ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, рекомендация Еврокомиссии ожидается в следующем месяце. Однако там также будут настаивать на достижении прогресса в решении проблем в некоторых приоритетных сферах, включая борьбу с коррупцией.

Рекомендация комиссии будет обсуждаться странами-членами в декабре, когда лидеры ЕС соберутся на саммит. В то же время позиция некоторых стран, включая Венгрию, остается неясной, говорят источники.

В случае ее одобрения Украина начнет длительную процедуру завершения реформ и приведения своего законодательства в соответствие с законодательством ЕС в более чем 30 сферах, включая верховенство права и экономику.