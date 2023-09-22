Власти Беларуси продлили на полгода запрет на вывоз промышленных товаров

Совмин Беларуси на шесть месяцев продлил временный запрет на вывоз за пределы страны ряда промышленных товаров, следует из постановления №609 от 20 сентября 2023 года.

Перечень насчитывает более 250 кодов товарной номенклатуры.

В него включены железнодорожные локомотивы, вагоны, дирижабли и аэростаты, тракторы, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, летательные аппараты, медицинские изделия, различные инструменты и оборудование, газогенераторы, оборудование для отопления, ядерные реакторы, тепловыделяющие элементы, двигатели и прочие силовые установки, холодильное и морозильное оборудование, автопогрузчики, бульдозеры, оборудование для сельского и лесного хозяйства, сельскохозяйственные машины, различные виды продукции станкостроения, вычислительные машины, аккумуляторы, пылесосы, телефонные аппараты, включая смартфоны, электрическая аппаратура, интегральные схемы и другие виды продукции.