Последнее обновление: 11.12.2021 12:44

Беларусь ввела временный запрет на вывоз пшеничной муки

Совмин Беларуси ввел временный запрет на вывоз муки из пшеницы мягкой и спельты за пределы страны, следует из постановления №709 от 10 декабря 2021 года.

«Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства – члены Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) муки из пшеницы мягкой и спельты, классифицируемой кодами единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1101 00 150 0 – по 31 декабря 2021 г. включительно, а с 1 января 2022 г. – 1101 00 150 1, 1101 00 150 9, вне зависимости от страны происхождения…», говорится в документе.

Запрет вводится на 3 месяца.

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