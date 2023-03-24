Совмин Беларуси продлил на полгода запрет на вывоз некоторых промтоваров

Власти Беларуси на 6 месяцев продлили временный запрет на вывоз за пределы страны ряда промышленных товаров.

Утвержденный постановлением Совмина №192 от 21 марта 2023 года перечень содержит более 250 кодов товарной номенклатуры.

В перечень запрещенных к вывозу товаров включены железнодорожные локомотивы, вагоны, тракторы, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, летательные аппараты, медицинские изделия, различные инструменты и оборудование, газогенераторы, оборудование для отопления, ядерные реакторы, тепловыделяющие элементы, двигатели и прочие силовые установки, холодильное и морозильное оборудование, автопогрузчики, бульдозеры, оборудование для сельского и лесного хозяйства, сельскохозяйственные машины, различные виды продукции станкостроения, вычислительные машины, аккумуляторы, пылесосы, телефонные аппараты, включая смартфоны, электрическая аппаратура, интегральные схемы и другие виды продукции.