Швейцария и НАТО заключили декларацию о сотрудничестве до 2024 года

Швейцария и Североатлантический Альянс заключили документ о целях взаимного сотрудничества на 2023-2024 годы в рамках программы "Партнерство ради мира" на фоне решений швейцарских властей усилить политику безопасности. Об этом в четверг сообщил Федеральный совет Швейцарии.

Стороны заключили индивидуальную программу партнерства на 2023-2024 годы, которая не имеет обязательной юридической силы, в рамках программы "Партнерство ради мира", участником которой Швейцария является с 1996 года.

Программа определяет задачи сотрудничества и формулирует общие цели, такие как продолжение политического диалога и, в частности, развитие сотрудничества в области новых технологий и инноваций, устойчивости, продвижения женщин, мира и безопасности, разоружения и нераспространения, а также киберзащиты.

Большинство из целей программы партнерства НАТО и Швейцарии направлены на усиление оперативной совместимости, например между военно-воздушными силами и системами связи.

"Существуют также планы расширить участие Швейцарии в центрах передового опыта НАТО и откомандировать штабных офицеров на объекты НАТО", – говорится в сообщении швейцарского Федерального совета.

"Партнерство ради мира" – это программа двустороннего сотрудничества между НАТО и ее ассоциированными партнерами, которая позволяет государствам-партнерам, как-то Швейцарии, достигать индивидуальных целей сотрудничества с НАТО в области политики безопасности и обороны.