Алиев извинился перед Путиным за убитых "российских миротворцев"

Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым после инцидента с гибелью в результате обстрелов в Нагорном Карабахе "российских миротворцев".

Утверждается, что во время разговора Алиев "извинился и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского "миротворческого контингента".

По информации Кремля, Алиев также выразил соболезнования и заявил о готовности оказать материальную помощь семьям погибших.

Президент Азербайджана пообещал провести тщательное расследование инцидента.

Россия 20 сентября заявила о гибели неназванного количества своих "миротворцев" в Нагорном Карабахе в результате обстрела.

Минобороны РФ рассказало, что инцидент произошел, когда военные из российского "миротворческого контингента" возвращались со своего наблюдательного поста.

Ранее в Москве отмечали, что Азербайджан лишь в последний момент предупредил российский контингент о своих "антитеррористических мерах" в отношении Карабаха.