Страны ЕС готовы рассмотреть предложенные Украиной изменения в правилах экспорта зерна

Три страны Европейского Союза, которые ввели национальные запреты на экспорт украинской агропродукции, готовы рассматривать механизм совместной верификации и согласования поставок, предложенный Украиной. Об этом заявил заместитель министра экономики Украины, торговый представитель Украины Тарас Качка.

"В понедельник мы представили наш план контроля экспорта сельхозпродукции всем государствам-соседям. Есть очень хороший отзыв со стороны Румынии и Болгарии, которые достаточно положительно отреагировали, и не ввели национальные запреты. Другие три страны, в том числе и Польша, тоже уже дают положительные сигналы о готовности рассматривать механизм, предложенный Украиной", – подчеркнул Качка, которого цитирует пресс-служба Минэкономики Украины.

По его словам, фактически Украина предложила ввести механизм совместной верификации и согласования поставок четырех видов сельскохозяйственных товаров (пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника) в пять стран ЕС.

"Это не решит проблему полностью, потому что это будет фактически свидетельствовать о торговле между Украиной и этими пятью странами ЕС в ручном режиме. Но это будет шагом вперед и отказом от запретов, которые для нас неприемлемы по форме", – добавил Качка.

По мнению торгового представителя, Украина может до конца недели добиться определенного компромисса.