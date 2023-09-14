Последнее обновление: 14.09.2023 18:00

ЕС изучает альтернативные маршруты для экспорта украинского зерна через Италию и Грецию

ЕС изучает возможность привлечь Италию и Грецию к так называемому "коридору солидарности" для экспорта украинского зерна. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер.

По ее словам, благодаря "коридору солидарности" удалось уменьшить расходы на логистику на 50%.

Также в ЕС стремятся достичь показателей в 4 миллионов тонн через этот коридор до конца года.

"Параллельно, конечно, нам нужно укрепить другие коридоры, и есть альтернативные маршруты. Именно вчера во время встречи Совместной координационной платформы мы не только пригласили страны Балтии и Хорватию, чтобы обсудить альтернативные пути, но мы также включили Италию и Грецию, как потенциально новые маршруты экспорта украинского зерна", – отметила представительница Еврокомиссии.

Комментируя окончание срока действия запрета на импорт украинского зерна, в Еврокомиссии заявили, что решения на уровне ЕС пока нет.

Однако Феррер отметила, что до полуночи 15 сентября "еще есть время". Она пообещала, что будет принято лучшее решение для всех сторон.

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