Еврокомиссия рассмотрит предложения по экспорту украинского зерна

Европейская Комиссия рассмотрит предложения еврокомиссара Януша Войцеховского относительно того, как помочь Украине экспортировать зерно в пять стран ЕС, которые граничат с ней. Об этом сообщает Укринформ.

По словам Войцеховского, Еврокомиссия должна поддержать Украину и обеспечить прежде всего - транзит зерна через государства-члены ЕС, которые с ней граничат, к большему количеству морских портов.

"Черноморские пути пока заблокированы Россией, поэтому "коридоры солидарности" остаются единственным возможным путем для украинского экспорта. Это означает дополнительные расходы на транзит. Нам надо развить эти маршруты и использовать больше морских портов.

Главный вызов - это не инфраструктура, а экономический аспект. Транзит является слишком дорогим для украинских компаний, чтобы экспортировать зерно и быть конкурентными на других рынках. Поэтому я предложил финансово поддержать Украину, путем компенсации стоимости транзита. Мы обсуждали это на коллегии", - отметил Войцеховский.

Он также добавил, что предложение предоставить Украине компенсации стоимости транзита поможет поддержать конкурентоспособность украинского зернового экспорта и вернуться на традиционные рынки.